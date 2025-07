Commercio scattano i dazi Usa L’Ue cerca un accordo

Alle 18:00 ora italiana sono state inviate le prime lettere ufficiali sui nuovi dazi statunitensi, che hanno acceso un allarme globale nel settore del commercio. L’Unione Europea, determinata a difendere i propri interessi, si sta rapidamente muovendo per negoziare un possibile accordo e ottenere esenzioni. I rappresentanti dei 27 Paesi sono già riuniti in questi momenti cruciali, pronti a definire strategie condivise. La posta in gioco è alta, e il futuro delle relazioni commerciali resta incerto.

