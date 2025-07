Inter e Betis Siviglia in trattativa avanzata per Asllani | cosa serve per chiudere

I dettagli sono strettamente riservati, ma ciò che conta davvero è capire cosa serve per chiudere questa trattativa. Dalle ambizioni di Milano alle sfide dell’Andalusia, il futuro di Asllani potrebbe cambiare volto in un attimo. Con il Betis Siviglia ormai in pressing avanzato, le prossime settimane saranno decisive per definire il passaggio di un talento che punta a lasciare il segno anche in Spagna.

Dalle atmosfere di Milano a quelle dell’Andalusia. Potrebbe essere il cambio di scenario calcistico che attende il centrocampista dell’Inter e della nazionale albanese Kristjan Asllani. Il quotidiano Siviglia ABC parla infatti di un concreto interesse manifestato dal Betis Siviglia, finalista della scorsa edizione di Conference League persa dagli iberici contro il Chelsea. Le trattative sarebbero già in buono stato di avanzamento. “ I verdiblancos – riferisce la testata iberica- hanno intenzione di sborsare tra i sei e gli otto milioni per assicurarsi i suoi diritti, come già avvenuto con l’Atletico per Riquelme “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

#Asllani #Betis, pista fredda. Se a Siviglia pensano di comprare il cartellino dell’albanese con 6-8 milioni, si sbagliano di grosso. Ne servono una ventina per il calciatore dell’#Inter (una cosa è dire possa essere venduto, un’altra svenduto). Vai su X

