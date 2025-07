Inter si lavora per la nuova stagione! Tutti ad Appiano Gentile

L’Inter si prepara a riaccendere i motori per la nuova stagione, con i nerazzurri pronti a tornare in campo dopo un meritato riposo. Dopo il Mondiale per Club e tre settimane di relax, il club milanese è già al lavoro per pianificare allenamenti e strategie. La ripresa, prevista nella seconda metà di luglio, segna l’inizio di una nuova sfida: scopriamo insieme le date e i progetti che definiranno il futuro dei campioni nerazzurri.

L'Inter inizia a valutare anche l'avvio della prossima stagione per quanto riguarda gli allenamenti. I nerazzurri, dopo il Mondiale per Club, godranno di circa tre settimane di vacanze prima di riprendere. RIENTRO – L'Inter è pronta a rimettersi in moto. Dopo tre settimane di vacanza concesse alla squadra al termine di una stagione lunga e intensa, i nerazzurri torneranno ad allenarsi nella seconda metà di luglio. Una delle date più indicative è quella del 23 luglio. Una preparazione estiva che prenderà il via nel centro sportivo di Appiano Gentile, dove il nuovo allenatore Christian Chivu ritroverà il gruppo al completo con il passare dei giorni, man mano che rientreranno anche i giocatori impiegati fino alla fine degli impegni americani.

