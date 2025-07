Trump rinvia al primo agosto la scadenza per i negoziati sui dazi

Il mondo guarda con attenzione la decisione di Donald Trump di rinviare al primo agosto il deadlines sui dazi, offrendo più tempo per negoziare un accordo tra USA e UE. Questa mossa potrebbe essere l’ultima chance per evitare tariffe pesanti e un aumento dei costi per i consumatori europei, già penalizzati dalla svalutazione del dollaro. Resta da capire se questa pausa sarà sufficiente a trovare una soluzione duratura o se il confronto si intensificherà ulteriormente.

La Casa Bianca ha annunciato che il presidente Donald Trump si appresta a firmare un ordine esecutivo per posticipare la scadenza dei dazi dal 9 luglio al 1 agosto. Più tempo dunque per le trattative tra Usa ed Unione europea per cercare di trovare un’intesa e scongiurare l’applicazione di tariffe fino al 50%, una sorta di embargo se si considera pure il deprezzamento del dollaro sull’euro che rende già di per sé più costosi i prodotti europei acquistati negli Usa. Trump ha invece pubblicato sul suo social Truth le lettere sui dazi inviate al Giappone e alla Corea del Sud. Nelle due diverse missive, il presidente annuncia dazi al 25% sui prodotti dal Giappone e della Corea del Sud che saranno imposti dall’1 agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump rinvia al primo agosto la scadenza per i negoziati sui dazi

