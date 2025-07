Alexa Bliss | Ecco come sono stata inserita nella Royal Rumble

Alexa Bliss torna alla Royal Rumble 2025 sorprendendo tutti dopo due anni di assenza, in un ritorno imprevisto e carico di emozioni. La sua apparizione, segretissima fino all’ultimo momento, è stata decisa all’ultimo istante, aggiungendo un tocco di suspense che ha tenuto col fiato sospeso i fan. Miss Bliss, un aereo la attende. Parlando al Nikki and Brie Show, Bliss ha...

Dopo due anni lontana dal ring, Alexa Bliss ha fatto il suo inaspettato ritorno alla Royal Rumble 2025, sorprendendo fan e colleghi con un’apparizione tenuta segretissima fino all’ultimo istante. Ma ciò che lascia davvero a bocca aperta è scoprire che il suo ritorno non fosse stato pianificato in anticipo, bensì deciso nel cuore della notte, poche ore prima dell’evento. Miss Bliss, un aereo la attende. Parlando al Nikki and Brie Show, Bliss ha raccontato i dettagli dietro le quinte di quello che è stato uno dei momenti più emozionanti dell’intera serata. La prima chiamata della WWE è arrivata intorno alla mezzanotte mentre la decisione definitiva è stata presa solo verso le 4 del mattino stesso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Alexa Bliss: “Ecco come sono stata inserita nella Royal Rumble”

