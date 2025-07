Chi sono le ex di Massimo Ranieri dopo la prima moglie Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci

Massimo Ranieri, celebre artista e icona della musica italiana, ha attraversato diverse storie d’amore che hanno segnato la sua vita. Dopo le nozze con Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci, e il matrimonio con Franca Sebastiani, "Franchina", il cantautore ha avuto altre relazioni importanti. Tra queste, spicca quella con l’attrice Barbara Nascimbene, durata circa dieci anni, e ricordata anche sul set di "Il ricatto". Recentemente, Ranieri ha reso omaggio alla compagna scomparsa con parole profonde e piene di affetto: “ciao Barbara

Dopo la fine del matrimonio con Franca Sebastiani detta Franchina, Massimo Ranieri ha avuto altre ex e storie importanti. Tra queste c’è sicuramente quella con l’attrice Barbara Nascimbene. Una storia durata per circa 10 anni: i due recitarono anche insieme nel film “Il ricatto”. Poco dopo la loro storia è naufragata. Qualche anno fa l’attrice è morte e Massimo Ranieri l’ha ricordata con un tenerissimo messaggio: “ciao Barbara, non ti dimenticherò mai”. Dopo Barbara Nascimbene, Massimo Ranieri si è innamorato della cantante lirica Leyla Martinucci. Una storia durata fino al 2010 con il cantante che la definiva la donna della sua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex di Massimo Ranieri, dopo la prima moglie, Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci

In questa notizia si parla di: nascimbene - sono - ranieri - prima

Massimo Ranieri come sta? Il cantautore torna in tv su Rai1 dopo la malattia, chi è: dalla figlia riconosciuta; Morta Barbara Nascimbene, attrice ed ex di Massimo Ranieri: recitò ne L'Esorciccio; Morta Barbara Nascimbene, attrice ed anche ex di Massimo Ranieri.

Barbara Nascimbene, chi era la compagna di Massimo Ranieri e com’è morta/ Dall’incontro alla malattia - Barbara Nascimbene: dal cinema alla dedizione per l’informatica Barbara Nascimbene è la figlia del compositore e direttore ... ilsussidiario.net scrive

Massimo Ranieri, chi sono le ex importanti: da Franca a Leyla - MSN - Dopo Barbara Nascimbene, Massimo Ranieri si è innamorato della cantante lirica Leyla Martinucci. Come scrive msn.com