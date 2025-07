Tony Effe al Circo Massimo | come ti camuffo il flop Ecco il trucco degli organizzatori video

Tony Effe al Circo Massimo: un evento atteso che si trasforma in un caso da manuale. Dopo il rinvio dell’attesissimo concerto di Capodanno, gli organizzatori trovano un modo ingegnoso per nascondere il mancato successo. Ma qual è il vero trucco dietro questa operazione di facciata? Scopriamo insieme come Tony Effe e i suoi organizzatori cercano di camuffare il flop e cosa si cela dietro le quinte di questa vicenda.

Tony Effe è tornato sul luogo del (mancato) delitto. Domenica sera ha tenuto il suo agognato concerto sul palco del Circo Massimo dove avrebbe dovuto cantare a Capodanno, finquando non è arrivato il dietrofront del tentennante sindaco Gualtieri, che ha preferito annullare tutto per evitare polemiche. Ecco il trucco degli organizzatori per mascherare il flop. Il trapper romano, secondo la cronaca del Messaggero, avrebbe rimediato un clamoroso flop. L’organizzazione ha provato a nascondere l’evidenza – come scrive il quotidiano romano – coprendo le due tribune frontali e parte di quelle laterali con degli enormi teli, ma era impossibile far passare per successo quello che è stato in realtà l’esatto contrario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it