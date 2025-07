Il problemino di Elon Musk basta permessi premio e la maturità | quindi oggi

Ben tornati, appassionati lettori! Dopo una pausa speciale dedicata alla nascita di Celeste, torniamo a raccontarvi le storie più curiose e sorprendenti. Oggi vi parlerò di un episodio che ha fatto discutere: il nuovo eroe della stampa, Gianmaria, che ha deciso di saltare l’esame di maturità. Un gesto che solleva domande su meritocrazia, ingegno e le sfide del sistema scolastico. Ma cosa c’è dietro questa scelta? Scopriamolo insieme!

- Scusate la prolungata assenza di questa nostra rubrica, ma è nata mia figlia Celeste. Bene, ora cominciamo. - Si è presentato all'esame di maturità, prova orale, e ha detto: grazie a tutti, io non voglio sostenerlo. Il nuovo eroino della buona stampa si chiama Gianmaria. Bravo? Bene? Bis? No.?Intanto perché sa di furbata: il bravo Gianmaria, grazie ai crediti maturati negli anni e a quelli guadagnati alle prove scritte, si era già assicurato il voto minimo per essere promosso. Quindi la sua "protesta" sa tanto di sciopero del venerdì della Cgil: tanto rumore, nessun effetto concreto. Perché se vuoi davvero protestare contro "l'inutile formalità" che "assegna un punteggio ad una persona" senza "qualificarla", un sistema di valutazione che genera competizione, stress e pressioni, allora devi avere il coraggio di arrivare fino in fondo: non ti presenti neppure agli scritti e contesti il ministero, beccandoti la bocciatura.