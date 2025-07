Sancho Juve i contatti sono costanti e si spera di chiudere! C’è solo questo dettaglio da limare per portarlo a Torino | cosa può accadere nei prossimi giorni

Le trattative tra Juventus e Manchester United per Jadon Sancho sono in pieno svolgimento, con i contatti che rimangono costanti e un accordo in vista. La volontà di chiudere la trattativa è forte, e l’ultima fase sembra vicina: solo un dettaglio da limare per portare l’inglese a Torino. Cosa potrà succedere nei prossimi giorni? Rimanete sintonizzati, perché il futuro di Sancho potrebbe essere ormai scritto.

Sancho Juve, i contatti sono costanti e si spera di chiudere: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’inglese. Il calciomercato Juve continua a lavorare intensamente sul mercato, e uno dei nomi piĂą caldi in questo momento è senza dubbio Jadon Sancho. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus è in trattativa con il Manchester United per cercare di concludere l’affare e portare l’esterno inglese a Torino. Dopo mesi di attesa, i contatti sono ripresi e questa settimana potrebbero essere decisivi per sbloccare la situazione. La trattativa, che si è intensificata dopo l’arrivo di Jonathan David, si concentra principalmente su un aspetto fondamentale: l’ingaggio di Sancho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, i contatti sono costanti e si spera di chiudere! C’è solo questo dettaglio da limare per portarlo a Torino: cosa può accadere nei prossimi giorni

In questa notizia si parla di: juve - sancho - contatti - sono

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

La Juventus continua a lavorare per un accordo per ingaggiare Jadon Sancho dal Manchester United. Sono in corso contatti tra i club, l’United vuole circa 25M£. - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi contatti tra la Juventus e l'entourage di Jadon Sancho! La Juve si è avvicinata a Sancho prima e dopo la finalizzazione di Jonathan David e continua ad avere contatti costanti Quello che resta da risolvere è lo stipendio del giocatore, tutte le parti coin Vai su X

Juventus, inizia la settimana di Jadon Sancho: cosa manca per chiudere; Juventus, si insiste per Sancho: c’è l’apertura del giocatore; Juventus-Sancho, si insiste: contatti positivi con il giocatore. Le news di calciomercato.

Romano: “Costanti costanti tra la Juventus e Sancho. Il punto da chiarire riguarda…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus, il Manchester United e Jadon Sancho. Si legge su tuttojuve.com

La contraddizione Sancho nell'indifferenza del Manchester Utd che spinge per la Juventus e preferisce Moise Kean - Jadon Sancho rimane un obiettivo della Juventus ma piace anche al Napoli, il Manchester Utd vira sull'attaccante della Fiorentina ex Everton Moise Kean ... Lo riporta sport.virgilio.it