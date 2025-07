Su Rai5 Il cattivo poeta D’Annunzio al cinema

Preparati a immergerti in un affascinante viaggio nel cuore dell’Italia degli anni '30 con "Il cattivo poeta", in onda su Rai 5. Questo film, diretto da Gianluca Jodice e interpretato da Sergio Castellitto, rivela i segreti e le tensioni di un'epoca cruciale, tra passioni, dilemmi e il fascino di un’umanità complessa. Non perdere questa occasione di scoprire un lato nascosto della storia italiana, dove le scelte individuali si intrecciano al destino di una nazione.

ROMA – Nell’Italia del 1936, nel pieno del regime fascista, il giovane federale Giovanni Comini viene incaricato dal segretario del partito, Achille Starace, di sorvegliare Gabriele d’Annunzio, sfavorevole all’alleanza di Mussolini con Hitler. Prende il via così il film diretto da Gianluca Jodice “Il cattivo poeta”, con Sergio Castellitto, in onda martedì 8 luglio alle 21.15 su Rai 5. Con il trascorrere dei giorni al Vittoriale, la tenuta del poeta sul Lago di Garda, Giovanni comincerà a interrogarsi sulle proprie scelte, fino a mettere a repentaglio la propria fedeltà al Duce e le proprie convinzioni politiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Su Rai5 “Il cattivo poeta”, D’Annunzio al cinema

