Caso Bolsonaro Lula a Trump | Il Brasile è sovrano nessuno interferisca nella nostra democrazia

In un contesto internazionale sempre più complesso, il Brasile ribadisce con forza la propria sovranità e il rispetto per la democrazia, facendo eco alle parole di Lula da Silva: nessuno interferisca nei nostri affari interni. La difesa della nostra sovranità è un patrimonio che va tutelato e rispettato. È fondamentale riconoscere che la stabilità democratica brasiliana si costruisce dall’interno, senza ingerenze esterne, affinché il Paese possa continuare a progredire autonomamente.

«La difesa della democrazia in Brasile è una questione che riguarda i brasiliani. Siamo un Paese sovrano. Non accettiamo interferenze o tutele da nessuno ». Lo afferma il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, in una nota pubblicata dal Planalto, dopo che Donald Trump ha difeso l’ex capo di Stato, Jair Bolsonaro, affermando che «non è colpevole di nulla» e parlando di una «caccia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Bolsonaro, Lula a Trump: “Il Brasile è sovrano, nessuno interferisca nella nostra democrazia”

