Roma-Tagliafico | si accelera Sorpasso giallorosso nella corsa al terzino argentino

La Roma accelera con determinazione nella corsa al terzino argentino Nicolás Tagliafico, puntando deciso su un obiettivo concreto e di grande valore. Dopo aver mollato la pista De Cuyper, la società giallorossa ha virato con forza su un profilo esperto e affidabile, pronto a rafforzare la difesa. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per rinvigorire il reparto e consolidare le ambizioni stagionali. La trattativa è in fermento e gli sviluppi sono imminenti.

Nicolás Tagliafico è più di un’idea. È un obiettivo concreto, reale, raggiungibile. La Roma lo ha messo nel mirino e ha deciso di stringere. Dopo aver alzato bandiera bianca nella corsa a Maxim De Cuyper, destinato al Brighton, la società giallorossa ha cambiato marcia, virando con decisione sull’argentino ex Lione, rimasto svincolato al termine della sua esperienza in Ligue 1. Un’occasione di mercato che a Trigoria non vogliono lasciarsi scappare. Un colpo d’esperienza a costo zero. Trentadue anni, campione del mondo con l’Argentina in Qatar, Tagliafico rappresenta quel tipo di profilo che Massara sta cercando per dare sostanza alle corsie difensive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Tagliafico: si accelera. Sorpasso giallorosso nella corsa al terzino argentino

In questa notizia si parla di: roma - tagliafico - corsa - accelera

Calciomercato Roma, idea Tagliafico: concorrenza dalla Spagna - rivale più agguerrito e competitivo. Tra le ipotesi più calde c’è il nome di Tagliafico, un talento che potrebbe rafforzare la difesa romanista, ma che deve fare i conti con l’interesse dalla Spagna.

Nuovo Stadio della Roma a Pietralata: il rendering del Comune accelera il progetto dei Friedkin; Massara torna e accelera il cantiere Roma: cessioni entro il 30 giugno. Poi assalto a Wesley, Lucumí e nuovi rinforzi offensivi; Roma, Massara accelera: cessioni entro il 30 giugno, Svilar rinnova, ecco i nomi per il mercato di Gasperini.

Dalla Spagna, vari club su Tagliafico: Roma in vantaggio - Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i giallorossi sarebbero avanti nella corsa per acquistare il terzino argentino classe '92 ... Da ilromanista.eu

Tagliafico alla Roma? L’argentino può arrivare a parametro zero - La Roma si inserisce con decisione nella corsa per Nicolás Tagliafico, terzino sinistro argentino classe 1992, attualmente al Lione. stadiosport.it scrive