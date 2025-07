Calciomercato Inter Donnarumma in nerazzurro? Per Daniele Garbo è un sì | Sarebbe un ottimo investimento

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere un colpo da maestro: l’arrivo di Gianluigi Donnarumma. Per Daniele Garbo, esperto di mercato, sarebbe «un ottimo investimento», capace di rafforzare la linea difensiva e dare nuova linfa ai nerazzurri. La possibilità di vedere il portiere del PSG in nerazzurro entusiasma i tifosi, aprendo scenari interessanti per la stagione futura. Ma quali sarebbero i dettagli di questa trattativa?

. Il possibile trasferimento di Gianluigi Donnarumma all’ Inter è stato recentemente oggetto di discussione ai microfoni di TMW Radio, dove il giornalista Daniele Garbo ha fornito il suo punto di vista. Interrogato sulla possibilità che il portiere del Paris Saint-Germain possa trasferirsi a Milano, Garbo ha commentato in modo entusiasta: « Lo prendi, ti garantisci la porta per un bel po’ di anni. Sarebbe per l’Inter un ottimo investimento». La dichiarazione di Garbo sottolinea l’importanza di Donnarumma, uno dei portieri più promettenti a livello internazionale, come una soluzione a lungo termine per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Donnarumma in nerazzurro? Per Daniele Garbo è un sì: «Sarebbe un ottimo investimento»

