PSP PSVITA ARK-4 r188 | Novità Miglioramenti e Fix per PSP e PS Vita

Se sei appassionato di PSP e PS Vita, non puoi perderti l'ultima novità: ARK-4, il custom firmware avanzato, si aggiorna alla versione r188. Con nuove correzioni e miglioramenti, tra cui la risoluzione di problemi con i DLC e il supporto ampliato per i caratteri, questa release potenzia la tua esperienza di gioco. Scopri come ARK-4 continua a rivoluzionare il mondo delle console portatili, portando funzionalità e stabilità al massimo livello.

ARK-4, il Custom Firmware avanzato per PSP e PS Vita (ePSP), ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento con la versione r188, che introduce importanti correzioni e miglioramenti. Novità in ARK-4 r188. Fix per regressione che causava problemi con i DLC Una regressione precedente che poteva interrompere il funzionamento dei DLC è stata risolta, garantendo una migliore compatibilità con i contenuti scaricabili.. Migliorato il supporto per caratteri non latini Ora ARK-4 gestisce meglio i giochi e le applicazioni che utilizzano caratteri non occidentali, come quelli asiatici o cirillici.. Sistema plugin potenziato con supporto ai percorsi relativi Il sistema dei plugin è stato migliorato, permettendo l’utilizzo di percorsi relativi per una maggiore flessibilità nella configurazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: vita - psvita - r188 - novità

