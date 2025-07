LIVE Alle 21 Portogallo-Italia | Soncin sceglie Girelli dal 1' Azzurre a caccia dei quarti

Alle 21, il calcio femminile si accende con la sfida Portogallo-Italia, un match decisivo per le azzurre che, dopo il brillante debutto contro il Belgio, mirano a conquistare i quarti di finale. Il ct Soncin punta su Girelli dal primo minuto, determinata a portare le sue ragazze verso la qualificazione e un sogno europeo ancora più grande. Riusciranno le azzurre a ripetersi e a consolidare il loro cammino? La risposta sta nel campo.

Dopo il successo al debutto contro il Belgio, le ragazze del ct Soncin cercano un bis che garantirebbe loro la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Portogallo-Italia: Soncin sceglie Girelli dal 1'. Azzurre a caccia dei quarti

