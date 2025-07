Schiaffo al veliero Ong Nadir | l’Italia lo blocca la seconda volta in un mese dopo la sbarco di 60 migranti irregolari

Il veliero Nadir, simbolo di soccorso in mare, si trova nuovamente bloccato dall’Italia dopo il salvataggio di 59 migranti a Lampedusa, segnando il secondo fermo in un mese. La ONG tedesca ResqShip denuncia un muro di silenzio e restrizioni che ostacolano le operazioni di salvataggio, mentre l’Europa fatica a trovare soluzioni condivise per una crisi umanitaria ormai cronica. Una situazione che richiede urgentemente risposte concrete e coordinate.

Le autorità italiane hanno bloccato il veliero Nadir dopo aver sbarcato a Lampedusa 59 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Si tratta del secondo fermo in un mese per l'imbarcazione della ong tedesca ResqShip. "Non ci è permesso salpare – piagnucola la ong – perché facciamo ciò che l'Ue si rifiuta di fare: proteggere la vita delle persone in mare". Siamo alle solite. Ora che anche il governo tedesco ha deciso per una stretta ai finanziamenti alle navi delle organizzazioni non governative in questo periodi non è aria per le grndi imbarcazioni. In mare si trovano per lo più i piccoli velieri o motoscafi, che hanno una capacità di carico ridotta rispetto alle grandi navi.