Sicurezza sul lavoro De Rose Croil | Tecnologia aiuta ma in cantiere non è ancora entrata

La sicurezza sul lavoro è una priorità fondamentale, eppure in molti cantieri ancora manca l’adozione di tecnologie avanzate che potrebbero salvare vite. Se nel settore automotive l’innovazione ha rivoluzionato la protezione e il controllo, perché nel cantiere siamo ancora indietro di trent’anni? È ora di sfruttare le potenzialità della tecnologia per rendere i luoghi di lavoro più sicuri e affidabili. La domanda è: quando entrerà definitivamente anche in cantiere?

"La tecnologia è oggi a nostra disposizione per migliorare la sicurezza. È assurdo pensare che in 30 anni nell'automotive abbiamo visto la nascita non solo delle cinture di sicurezza ma anche di una serie di strumenti tecnologici che oggi permettono all'automobile di frenare da sola e correggere la traiettoria in caso di uscita dalle strisce,

