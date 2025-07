Squadre da temere Allegri in conferenza stampa ammette | Napoli favorita poi Inter e le altre al vertice

Il calcio italiano si infiamma con le dichiarazioni di Allegri, che ammette la forza del Napoli come favorita e posiziona Inter e Juventus al vertice. Mantenendo i piedi per terra, il tecnico del Milan evita proclami e focalizza l'attenzione sulla qualità delle sfide. La corsa allo scudetto è ancora aperta e ogni squadra ha le sue carte da giocare in un campionato ricco di emozioni. L'attesa ora si concentra sui prossimi incontri, dove tutto può succedere.

Squadre da temere, Allegri in conferenza stampa ammette: «Napoli favorita, poi Inter e Juve. In seguito le altre al vertice». Nel suo intervento in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, ha cercato di mantenere i piedi per terra, allontanando i discorsi legati alla lotta per lo scudetto. « Puntare allo scudetto è un proclamo che serve piĂą a voi per scrivere. Essendo in un grande club come il Milan, tutti devono avere l’ambizione di ottenere il massimo, poi parleranno i giocatori», ha dichiarato Allegri. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla quotidianitĂ , ricordando che il campionato « non mente » e che ogni giorno bisogna lavorare sodo. 🔗 Leggi su Internews24.com