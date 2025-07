Capri inaugurato il nuovo terminal bus a Marina Piccola

Capri, rinomata per le sue meraviglie naturali e il fascino senza tempo, si prepara a un nuovo capitolo di accoglienza con l'inaugurazione del moderno terminal bus a Marina Piccola. Un investimento volto a migliorare la mobilità e l’esperienza di visitatori e residenti, simbolo dell’impegno dell’ATC e dell’amministrazione locale nel valorizzare questa splendida isola. Stamattina, infatti, si è dato il via a una nuova era di accessibilità e charme caprese, pronta a stupire ancora di più.

di Marco Milano È stato inaugurato il nuovo terminal dell’Azienda Trasporti Campana Capri a Marina Piccola, nella baia dei Faraglioni. All’evento erano presenti i vertici dell’azienda e dell’amministrazione comunale. “Il nuovo capolinea a Marina Piccola è stato realizzato dall’azienda – ha spiegato Alberto Villa amministratore unico dell’ATC – per dare una nuova immagine di essa agli isolani e ai turisti che verranno a Capri. Inoltre, stamattina (lunedì ndr) inauguriamo il nuovo autobus già collaudato venerdì scorso. È in fase di avvio il nuovo sistema di bigliettazione, in modo tale da smaltire le file agli stazionamenti e capolinea e biglietterie dei bus – prosegue Villa – i tempi di attesa saranno minimi e daremo la possibilità anche ai residenti di non andare più fisicamente presso le biglietterie, per l’acquisto dei titoli di viaggio o abbonamenti, ma semplicemente permettendo con l’app, di acquistare i biglietti comodamente da casa e salire direttamente sull’autobus”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

