Sonego che beffa per il tennista | accade in campo

Se pensavate che il tennis fosse solo una questione di tecnica e nervi saldi, Sonego vi dimostrerà il contrario. Sul Campo 1 di Wimbledon, il torinese ha affrontato Shelton con determinazione, ma una beffa imprevista ha cambiato le sorti dell’incontro. Dopo un primo set promettente, il vento è cambiato, e il pubblico assiste a un colpo di scena che lascia tutti senza parole. La partita si trasforma in un continuo saliscendi di emozioni, mentre Sonego cerca di risalire la china...

Sul Campo 1 dell’All England Club, Lorenzo Sonego scende in campo dopo la splendida vittoria di Flavio Cobolli su Cilic nel tentativo di approdare ai quarti di finale in attesa della partita serale di Jannik Sinner contro Dimitrov. La partita con Shelton, però, si preannuncia difficilissima e il torinese parte sfavorito con l’americano. Un ottimo primo set, poi sale l’americano. Sonego parte deciso, incisivo al servizio e pronto a rispondere alle bordate di Shelton. Dopo un buon avvio, è lui a strappare il primo break e salire sul 3-1. L’azzurro gestisce con autorità, mantenendo alta la percentuale di prime e concedendo pochissimo: dopo 42 minuti chiude 6-3, approfittando anche di una fase iniziale sottotono del rivale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sonego, che beffa per il tennista: accade in campo

