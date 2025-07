A Cortona le scritte Tourists go home

A Cortona, le voci del passato si mescolano ai segnali di protesta moderna. Le scritte vandaliche come "Tourists go home" e "Turisti andate a casa" riflettono un malcontento crescente contro gli affitti brevi, che minacciano l’autentica atmosfera di questa storica cittadina toscana. Un richiamo forte al rispetto e alla tutela delle radici, ma anche un campanello d’allarme su come il turismo di massa possa trasformare il cuore di luoghi preziosi come Cortona.

Turisti andate a casa, stop agli affitti brevi. Sono solo alcune delle scritte vandaliche apparse nel centro di Cortona, cittadina storica in provincia di Arezzo, tra le mete più visitate dai turisti stranieri che ogni anno arrivavano alla ricerca dell'autentica vita lenta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Cortona le scritte "Tourists go home"

Cortona, scritte sui muri contro l’overtourism. Il sindaco: “I responsabili pagheranno i danni” - Cortona si sveglia con scritte provocatorie sui muri che denunciano l’overtourism e gli affitti brevi, riflettendo il malcontento di una comunità alle prese con l’eccessiva pressione turistica.

