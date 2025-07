Osimhen Juve dentro all’accordo dell’attaccante col Galatasaray | quella rivoluzione non lascia dubbi È sempre più lontano dai bianconeri

Victor Osimhen si avvicina sempre più al Galatasaray, lasciando intendere che il suo futuro non sarà più in maglia Napoli. La rivoluzione è in atto: l’attaccante nigeriano ha detto sì alla squadra turca, confermando così la sua volontà di intraprendere un nuovo percorso professionale. La decisione di Osimhen segna un cambio di rotta importante nel calciomercato e rende ancora più lontana una possibile ripresa con la Juventus.

Osimhen Juve, dentro all'accordo dell'attaccante col Galatasaray: gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante. Come riportato da Buchi Laba su X, Victor Osimhen ha detto sì al Galatasaray, esprimendo la sua intenzione di proseguire la sua carriera con la squadra turca. Nonostante gli sforzi del Napoli per convincerlo a rimanere, l'attaccante nigeriano ha deciso di cercare una nuova sfida, dando il via a trattative ufficiali con il club di Istanbul. La situazione per il Napoli non è delle più semplici. Il club partenopeo ha cercato in tutti i modi di trattenerlo, ma Osimhen ha chiarito con fermezza che il suo desiderio è di lasciare la squadra.

