Wimbledon fine della corsa per Sonego | Shelton vince 3-1 in rimonta 3-6 6-1 7-6 7-5

Wimbledon 2025 si trasforma in un freddo riscat per Lorenzo Sonego, che si arrende a Ben Shelton dopo una battaglia emozionante. Lo statunitense, in rimonta, conquista gli ottavi con un punteggio di 3-6, 6-1, 7-6(1), 7-5. Per Shelton, è la terza vittoria nei grandi tornei del 2025 contro Sonego, confermando la sua ascesa nel circuito. Resta da scoprire chi affronterà ai quarti: Jannik...

Lorenzo Sonego si arrende a Ben Shelton agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il torinese cede in quattro set con il punteggio di 3-6 6-1 7-6(1) 7-5 in favore dello statunitense. Per la terza volta in tre tornei del Grande Slam nel 2025, Sonego si ferma di fronte a Shelton (quarti Australian Open, primo turno Roland Garros). Il tennista americano attende ai quarti il vincente del match tra Jannik. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, fine della corsa per Sonego: Shelton vince 3-1 in rimonta (3-6/6-1/7-6/7-5)

In questa notizia si parla di: sonego - shelton - wimbledon - fine

LIVE Sonego-Shelton 4-6, 6-4, 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro salva un game già molto importante a inizio 3° set - Segui la diretta di Roland Garros 2025, dove Lorenzo Sonego si sta battendo contro Ben Shelton in un match avvincente.

Sonego lotta, ma ai quarti ci va Shelton Lo statunitense si regala i primi QF in carriera a #Wimbledon. @BMWItalia Vai su X

WIMBLEDON GIORNO 8 - GLI AZZURRI IN CAMPO Il programma Cobolli vs Cilic ore 12:00. Sonego vs Shelton ore 15:30. Sinner vs Dimitrov ore 18:00. Ragazzi FORZA Sarà visibile su Skysport, in streaming Sky go e .N - facebook.com Vai su Facebook

Sonego-Shelton LIVE: Lorenzo sotto due set a uno; Sonego diretta ottavi Wimbledon: Shelton si impone in rimonta LIVE; Wimbledon: in campo Shelton-Sonego 3-6 nel primo set DIRETTA Cobolli ai quarti.

Wimbledon, fine della corsa per Sonego: Shelton vince 3-1 in rimonta (3-6/6-1/7-6/7-5) - Lorenzo Sonego si arrende a Ben Shelton agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. msn.com scrive

Wimbledon: in campo Shelton-Sonego 6-5 nel quarto. 2-1 il conto dei set DIRETTA Cobolli ai quarti - Il romano, numero 24 del ranking Atp, ha battuto il 36enne croato Marin Cilic (n. Come scrive ansa.it