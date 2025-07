Precipita dal tetto morto un operaio di 50 anni a Ischia

Tragedia sull’isola di Ischia: un operaio di 50 anni perde la vita precipitando dal tetto durante un intervento. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio nel Comune di Barano, ha sconvolto la comunità locale. La salma è stata sequestrata e si attende l'esito dell'autopsia per chiarire le cause di questa drammatica fatalità. Continua a leggere per saperne di più su questa tragedia che ha scosso l'intera isola.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Comune di Barano, sull'isola di Ischia. La salma dell'operaio è stata sequestrata: disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: operaio - ischia - precipita - tetto

Maltempo, forti temporali e nubifragio su Napoli | A Ischia un operaio precipita e muore dal tetto bagnato dalla pioggia - Il maltempo ha colpito duramente Napoli e i suoi dintorni, scatenando forti temporali e nubifragi che hanno provocato disagi e tragedie.

Precipita dal tetto, operaio morto a Ischia; Precipita dal tetto, operaio muore a Ischia; Precipita dal tetto, morto un operaio di 50 anni a Ischia.

Precipita dal tetto, morto un operaio di 50 anni a Ischia - L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Comune di Barano, sull’isola di Ischia. Segnala fanpage.it

Precipita dal tetto, operaio morto a Ischia - Incidente sul lavoro mortale ad Ischia dove un operaio di nazionalità ucraina ha perso la vita in seguito ad una caduta. ansa.it scrive