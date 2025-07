Aurora hostess suicida | indagato il fidanzato Svolta nel caso di cosa è accusato

c’è una svolta nel caso di Aurora, la giovane hostess italiana scomparsa a Vienna. Dopo mesi di indagini e sospetti, il fidanzato è stato indagato per omicidio e ora emerge un quadro più complesso e inquietante. La vicenda, che ha sconvolto l’Italia e l’Austria, si sta approfondendo, aprendo nuove strade nell’inchiesta e portando alla luce segreti nascosti dietro quella tragica caduta.

Aveva lasciato Palermo per inseguire un sogno: volare. E mentre sorrideva nei cieli, raccontava alla madre che finalmente si sentiva realizzata. Ma quel sogno, coltivato con fatica e determinazione, si è spezzato a 24 anni, sotto il balcone di un appartamento a Vienna. Una caduta di quattro piani, che per l'Austria è stata subito bollata come suicidio, ma che per l'Italia ora potrebbe nascondere una verità ben diversa. C'è una svolta, infatti, nella vicenda della morte di Aurora Maniscalco, hostess palermitana trovata priva di vita dopo essere precipitata dall'alloggio in cui viveva col fidanzato Elio Bargione, 27 anni.

In questa notizia si parla di: aurora - hostess - suicida - indagato

