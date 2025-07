Sonego che peccato | Shelton vince in 4 set e vola ai quarti di Wimbledon | sfiderà Sinner o Dimitrov

Sonego sognava di sorprendere a Wimbledon, ma alla fine il sogno si interrompe al quarto turno. Nonostante un'ottima partenza e il primo set vinto, Lorenzo non riesce a contenere la rimonta di Shelton, che vola ai quarti di finale per la prima volta in carriera. L’americano si conferma così la mina vagante del torneo, pronto ad affrontare Sinner o Dimitrov in un incerto e avvincente testa a testa.

Non riesce l’impresa di Lorenzo Sonego a Wimbledon. Il tennista italiano viene sconfitto in quattro set – 3-6, 6-1, 7-6(1), 7-5 – dal numero 10 al mondo Ben Shelton e saluta il torneo inglese al quarto turno. Nulla da recriminare per Sonego, che mette in difficoltĂ l’avversario e conquista il primo set, ma Shelton reagisce e ribalta il match, conquistando i quarti di finale a Londra per la prima volta in carriera. L’americano si conferma così la bestia nera dell’azzurro negli Slam: giĂ due i precedenti nel 2025, agli Australian Open e al Roland Garros, entrambi vinti dallo statunitense. Per il tennista torinese, però, resta una magnifica stagione a livello Slam, in cui è riuscito a raggiungere i quarti di finale in Australia e il quarto turno a Parigi e a Wimbledon, numeri perfino migliori di alcuni top 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it