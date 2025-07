Anche per il riarmo dipenderemo dalle risorse controllate dalla Cina

In un contesto di tensioni globali e dipendenza strategica, la capacità militare e industriale dell’Italia si scontrano con le sfide delle risorse rare e delle restrizioni internazionali. Esperti come Brussato e Torlizzi evidenziano come il controllo cinese sulle terre rare e le scelte di approvvigionamento modellino il futuro della sicurezza e dell’industria nazionale. Scopriamo insieme come l’Italia può affrontare queste complessità, puntando su innovazione e formazione. Continua a leggere.

Per realizzare nuovi mezzi militari c’è bisogno delle terre rare. L’esperto Brussato: «Oggi, con i limiti all’export messi da Xi Jinping, gli Usa non potrebbero costruire i B2 che hanno bombardato l’Iran».. Giancarlo Torlizzi: «Comprare dall’estero disperde risorse e opportunità industriali. Va formato nuovo personale».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Anche per il riarmo dipenderemo dalle risorse controllate dalla Cina

