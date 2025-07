Saranno William e Kate ad accogliere Macron a Windsor Carlo Re uscente ?

William e Kate pronti a fare il grande salto come futuri sovrani? Mentre domani Emmanuel e Brigitte Macron varcheranno i confini britannici, i Duchi di Galles si preparano ad accoglierli, lasciando intuire una nuova era di leadership. La loro accoglienza, inizialmente riservata a Re Carlo e Regina Camilla, potrebbe segnare un passo decisivo nel percorso verso il trono. Per alcuni, questa scelta rivela un messaggio...

William e Kate pronti ad assumere il ruolo di sovrani? Per qualcuno pare proprio di sì. Nel corso della giornata di domani - martedì 8 luglio - Emmanuel e Brigitte Macron raggiungeranno il Regno Unito e i due Duchi di Galles faranno gli onori di casa. Un compito che avrebbe dovuto spettare a Re Carlo e alla Regina Camilla, che invece incontreranno gli ospiti francesi in un secondo momento. Per qualcuno questa scelta avrebbe un significato davvero molto importante. Diversi esperti e commentatori della Famiglia Reale quelle di domani saranno vere e proprie prove generali da sovrani. Stando a voci che filtrano dai palazzi, persino gli assistenti del Re considerano Carlo III un monarca ormai uscente.