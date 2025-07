La rottura tra Trump e Musk e il governo italiano | tempi lunghi per i decreti attuativi della legge sullo Spazio

quando Elon Musk sembrava essere il protagonista di un sogno italiano legato all’innovazione e alle grandi opportunità. Oggi, però, la scena è mutata: la rottura tra Trump e Musk, le tensioni con il governo italiano e i lunghi tempi per i decreti attuativi della legge sullo spazio stanno delineando un panorama più complesso e meno immediato. Ma cosa ci riserva il futuro in questo scenario in evoluzione?

Sembrano così lontani i tempi in cui Matteo Salvini accoglieva con entusiasmo il magnate Elon Musk, all’epoca braccio destro di Donald Trump, al congresso federale della Lega. Il ministro leghista, in veste di presentatore, microfono e cartellina alla mano, si godeva baldanzoso quel quarto d’oro di collegamento con gli States guadagnato con fatica dopo settimane di trattative per riuscire a ottenere la partecipazione dell’imprenditore. O quando Giorgia Meloni, in trasferta a Washington, dopo aver incontrato Trump nello Studio Ovale, riusciva a incastrare nella sua agenda un mini vertice con l’imprenditore miliardario. 🔗 Leggi su Open.online

