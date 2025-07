TFA sostegno X ciclo | basso numero di iscrizioni ecco dove non si svolge la preselettiva IN AGGIORNAMENTO

Il TFA sostegno per il nuovo ciclo sta attirando sempre meno candidati, con alcune regioni che hanno deciso di saltare la preselettiva a causa del ridotto numero di iscrizioni. Questa novità potrebbe cambiare radicalmente le modalità di selezione, offrendo nuove opportunità a chi desidera specializzarsi nel sostegno. Scopriamo insieme quali sono le aree interessate e cosa aspettarci nei prossimi giorni mentre i bandi si chiudono e le procedure si definiscono.

TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l'andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. L'articolo TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, ecco dove non si svolge la preselettiva IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

