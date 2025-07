Da Golden Boy a fantasma! Dopo oltre 1000 giorni di stop per infortunio l’Inter ritrova Vanheusden in ritiro

Da Golden Boy a fantasma, Zinho Vanheusden torna all’Inter dopo oltre 1000 giorni di stop per infortunio. Il promettente difensore belga, considerato una promessa del settore giovanile nerazzurro, si riscopre fattore di speranza e rinascita. Dopo un lungo calvario, il suo ritorno in ritiro segna un nuovo capitolo: sarà questa la volta buona per rivedere il vero Vanheusden sfrecciare in campo?

. Zinho Vanheusden, difensore belga classe 1999, sembrava destinato a diventare una colonna dell’ Inter. Arrivato nel 2015 per rinforzare l’ Under 17, Vanheusden veniva considerato un golden boy del settore giovanile nerazzurro. Il giovane difensore era forte fisicamente, elegante nel gioco e dotato di una personalità che faceva presagire un futuro brillante in prima squadra. Tuttavia, la sua carriera è stata ostacolata da una serie infinita di infortuni che ne hanno rallentato gravemente l’ascesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Da Golden Boy a fantasma! Dopo oltre 1000 giorni di stop per infortunio, l’Inter ritrova Vanheusden in ritiro

In questa notizia si parla di: vanheusden - inter - golden - fantasma

Da golden boy a disperso: Inter, si rivede Vanheusden, l'ex prodigio ancora sotto contratto - Dopo un lungo calvario di oltre tre anni, Vaneheusden fa il suo ritorno in casa Inter, portando con sé storie di speranza e rinnovamento.

Vanheusden, sfortuna: infortunio per il difensore di proprietà Inter - Non c’è pace per lo sfortunato Zinho Vanheusden, colpito da un altro infortunio, l’ennesimo della sua ancora giovane carriera. Secondo inter-news.it

Ex Inter, Vanheusden in lizza per Golden Boy 2019 - C'è anche Zinho Vanheusden, 20enne ex difensore dell'Inter e ora allo Standard Liegi, nella lista degli 80 talenti in corsa per il Golden Boy 2019. Riporta fcinter1908.it