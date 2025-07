Leonardo3 apertura gratuita per il museo a rischio chiusura

L’arte e la cultura sono a un passo da un difficile addio: Leonardo3, il museo innovativo che ha rivoluzionato il modo di conoscere Leonardo da Vinci, rischia di chiudere per sempre. Dopo 20 anni di esposizioni straordinarie, il Comune ha deciso di non rinnovare la concessione, aprendo le porte a un futuro incerto. È il momento di fare sentire la nostra voce e difendere questo patrimonio unico.

La mostra permanente, ideata 20 anni fa dal centro ricerca "Leonardo3", perderà presto lo spazio grazie a un accordo privato con il concessionario. Il Comune ha infatti deciso di non rinnovare la concessione e di mettere a bando i locali che affacciano su piazza della Scala. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Leonardo3", apertura gratuita per il museo a rischio chiusura

In questa notizia si parla di: leonardo3 - apertura - gratuita - museo

