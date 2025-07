La moglie di Vingegaard contro la Visma-Lease a Bike | Lo stanno spingendo troppo oltre

La moglie di Vingegaard si scaglia contro la Visma: sembra che il team lo stia spingendo troppo oltre. Roma, 7 luglio 2025 – Un Vingegaard mai visto prima, protagonista di un inizio sorprendente al Tour de France 2025. Aggressivo e propositivo, ha superato le aspettative con un trionfo su un GPM di quarta categoria e un terzo posto a Boulogne-sur-Mer. La sua evoluzione potrebbe segnare una svolta decisiva in questa corsa affascinante, lasciando tutti…

Roma, 7 luglio 2025 - Un Jonas Vingegaard mai visto prima in queste primissime tappe del Tour de France 2025: aggressivo, propositivo, addirittura per la prima volta a scollinare per primo su un GPM di quarta categoria, uno di quelli che di norma non attraggono gli uomini che lottano per la classifica generale, prima poi pure di sprintare a Boulogne-sur-Mer, arrivando terzo dietro all'eterno rivale Tadej Pogacar e al vincitore (e attuale maglia gialla) Mathieu Van Der Poel. Un Vingegaard inedito che piace quasi a tutti: l'eccezione risponde a Trine Marie Hansen, moglie del danese, che si scaglia contro la Visma-Lease a Bike.