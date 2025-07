Trenta minuti di pioggia e Milano va ko

Un acquazzone imponente ha colpito Milano, trasformando la città in un campo di battaglia acqueo. Strade sommerse, alberi sradicati e timori crescenti hanno messo in ginocchio il capoluogo lombardo, mentre la tragedia si è consumata a Robecchetto di Induno. In un attimo, la metropoli si è fermata: un monito potente sulla forza della natura e sulla fragilità delle nostre infrastrutture.

Un nubifragio violento, atteso e previsto, ha bloccato Milano. Strade come pozzanghere, alberi sradicati, turisti in fuga e una vittima a Robecchetto di Induno, nell'hinterland.

Vento e pioggia si abbattono su Milano, questa la situazione. Non si nota la presenza di grandine al momento Vai su Facebook

Nubifragio su Milano, insegne che volano e sottopassi allagati: per 30 minuti la città si paralizza; Allerta meteo, domani allerta su 14 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Protezione civile, allerta su 14 regioni, rischio temporali; Bomba d’acqua alle 17.30. Alberi caduti, allagamenti e 150 interventi dei pompieri. Ma Seveso e Lambro reggono.

Nubifragio su Milano, insegne che volano e sottopassi allagati: per 30 minuti la città si paralizza - L'assessore alle Opere pubbliche e alla Protezione civile di Milano, Marco Granelli: «Su Milano, in meno di due ore, 50mm di pioggia, più di 40 interventi per rami e alberi caduti e tre sottopassi chi ... Scrive corriere.it

Nubrifagio a Milano: il buio all’improvviso, poi un quarto d’ora di acqua e paura - Una vittima a Robecchetto altre piante si sono abbattute sulla città. Segnala milano.repubblica.it