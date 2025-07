Hostess mortafidanzato indagato per istigazione suicidio

Una tragedia che scuote Palermo e non solo: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana, è precipitata da un terzo piano a Vienna e, dopo giorni di sofferenza, torna in Italia. Nel frattempo, il suo fidanzato è stato indagato per istigazione al suicidio, aprendo un doloroso giallo sulle cause di questa drammatica perdita. La procura ha ordinato un’autopsia per fare luce sui fatti: una vicenda che rischia di sconvolgere l’intera comunità.

Torna domani pomeriggio a Palermo la salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano del suo alloggio e morta dopo giorni di agonia a Vienna. Secondo quanto si apprende al fidanzato di Aurora sarebbe stato notificato un avviso di garanzia per istigazione al suicidio. La procura palermitana a cui l'avvocato Alberto Raffadale ha presentato un esposto, ha disposto l' autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni nel Policlinico. Poi il caso passerà alla Procura di Roma. L'autopsia è un atto irripetibile che la magistratura viennese ha negato sostenendo che la hostess si è suicidata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hostess morta,fidanzato indagato per istigazione suicidio

