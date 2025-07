Carovigno Maria avrebbe fatto bonifico al fratello prima di sparire In camera trovato un biglietto

Una giovane studentessa ucraina, Maria Buhaiova, scomparsa improvvisamente da Carovigno, ha lasciato dietro di sé un biglietto e alcuni oggetti personali, tra cui il passaporto e il cellulare. Prima di sparire, avrebbe effettuato un bonifico al fratello, alimentando il mistero intorno alla sua scomparsa. Le autorità concentrano le ricerche tra Torre Guaceto e la stazione locale, mentre familiari e amici sperano in un lieto fine. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

Mariia Buhaiova, 18enne ucraina in stage a Carovigno, è scomparsa venerdì. Prima di allontanarsi avrebbe fatto un bonifico al fratello. In camera trovati il passaporto, il cellulare e un biglietto. Le ricerche si concentrano tra Torre Guaceto e la stazione del comune brindisino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

