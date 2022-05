GPS 2022, ultime novità sulle FAQ e non solo: le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Martedì 24 maggio alle 16.00 (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuovo appuntamento con QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola. Dopo lo spazio dedicato al concorso straordinario, ritorniamo a parlare delle Graduatorie provinciali per le supplenze. C’è tempo fino al 31 maggio per il primo inserimento o l’aggiornamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte. Dopo lo spazio dedicato al concorso straordinario, ritorniamo a parlare delle Graduatorie provinciali per le supplenze. C’è tempo fino al 31per il primo inserimento o l’aggiornamento. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Gps 2022, ho superato il concorso ordinario ma ancora non c’è la graduatoria. Posso inserire il punteggio? [VIDEO] - PacificoTweet : GPS 2022, servizio militare non riconosciuto: Anief fa ricorso al giudice del lavoro - ProDocente : Graduatorie GPS secondaria 2022/24, quanti punti per una seconda laurea - orizzontescuola : Gps 2022, ho superato il concorso ordinario ma ancora non c’è la graduatoria. Posso inserire il punteggio? [VIDEO] - AniefTorino : GPS 2022, servizio militare non riconosciuto: Anief fa ricorso al giudice del lavoro -