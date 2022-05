Governo | Letta | “Salvini ha superato limite | così non si va avanti”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lo dico molto chiaramente: l’opposizione chesta facendo alhail”.Enricoa margine di un’iniziativa elettorale a Catanzaro. “e la Lega sono un partito di maggioranza. Io credo che, se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha sue sulla Lega, la maggior parte dicano che, dalle posizioni che prende, è diventato un partito di opposizione”. “Penso che questa vicenda vada chiarita, va chiarita nel senso che su tutti i temi principali ormaisi comporta come un come un rappresentante dell’opposizione, è molto più opposizionedi altri che sono veramente all’opposizione”. “Lo dico con grande chiarezza ...

Si alzano i toni tra Pd e Lega. Il primo ad andare all'attacco è stato Enrico: "Lo dico molto chiaramente: l'opposizione che Salvini sta facendo alha superato il limite", dice parlando con i giornalsisti a Catanzaro a margine di un'iniziativa in vista delle ...... e lo dico molto chiaramente, che l'opposizione che Salvini sta facendo alabbia superato il limite". Il segretario del Pd, Enrico, parla a margine di un evento elettorale a Catanzaro e ...ddl Zan e cambio della legge elettorale. Vivono su Marte o vivono in Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. “L’opposizione che Salvini sta facendo al governo ha superato il limite”, le ..."Nulla a che vedere con quello che sta facendo Salvini", ha poi replicato Letta ai cronisti che gli facevano notare che anche il M5s sta frenando, per alcuni versi, l'azione di governo. Con loro ...