Dallas - Golden State 100 - 109 | gli highlights di gara - 3

Advertising

Davide_piase : Ho seguito il post-gara 3 di Mavs/Warriors per @Gazzetta_it. Ecco a voi le tre chiavi della partita accompagnate da… - sportli26181512 : NBA, l'arbitro chiede a Pinson di cambiarsi la maglia, piovono multe sui Mavs: Siparietto curioso prima di gara-3 t… - CatelliRossella : Playoff NBA: Golden State vince a Dallas e va sul 3-0 - Basket - ANSA - SportRepubblica : Playoff Nba: Golden State vede le Finals, 3-0 su Dallas - Dame10_ : mi suggeriscono golden state palle in testa a dallas confermate? -

La sintesi della vittoria 109 - 106 deiState Warriors suiMaverick in gara - 3 delle finali dell'Ovest: a Steph Curry e compagni basta una vittoria per conquistarsi le Finals.... i suoi 40 punti non sono bastati a impedire aiMavericks di andare sotto per 3 - 0 nella serie delle Western Conference Finals contro iState Warriors. La sconfitta per 109 - 100 all' ...Golden State avanti 3-0 nella serie dopo il successo a Dallas, firmato dall'ex Minnesota che sforna anche una schiacciata spettacolare in testa a Doncic. Il coach degli Warriors: "Lui e Curry sono in ...Golden State Warriors - Dallas Mavericks 109-100 highlights: le azioni principali di gara 3 delle NBA Western Conference Finals 2022.