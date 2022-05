Advertising

1nove71 : @ProfCampagna Quale astruso processo mentale ti fa partorire il concetto che il novax disonorerebbe le vittime del… - SandraGiorno70 : RT @TarroGiulio: Non c’è aumento di mortalità per Covid tra i bambini. I rischi di ricovero sono ridotti: 1 su oltre 46.000 diagnosi di COV… - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Italia +++ I nuovi casi nel Bel Paese #Newsicilia - leggoit : #covid, oltre 166mila vittime in #italia. Il bollettino di lunedì 23 maggio: 80 morti e 9.820 casi in più - SIRUSSU : OLTRE 1000 SEGNALAZIONI DI PERDITA DI CAPELLI DOPO VACCINO COVID. Piano con le battute perchè vi ricordo che rece… -

Gli attualmente positivi calano di quasi 18mila unità, grazie agli27mila guariti in un giorno. Il totale dei casi di- 19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.257.573 (+...Sono 551 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto , un dato in forte discesa per la domenica. Ieri se ne contavanoil doppio, 1.389. Si registrano anche 3 vittime. ...In Emilia-Romagna 1.224 nuovi positivi, oltre 3.300 guariti, quasi 2.100 casi attivi in meno Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.475.747 casi di positività ...Per contrastare il virus abbiamo attuato iniziative che sembravano irrealizzabili, come lo screening di massa del progetto ‘Sardi e sicuri’, avviato nel gennaio del 2021, quando ancora non esisteva un ...