Cosa del tuo passato avresti dovuto portare con te? (Di lunedì 23 maggio 2022) Il test dell’elemento passato è qui per aiutarci a capire che Cosa hai “dimenticato” indietro: chissà se sei ancora in tempo per riprenderlo? Tutti, chi più e chi meno, abbiamo dei rimpianti nella vita. Alcuni sono giusti ed altri, invece, sono decisamente sbagliati, falsati dal passare del tempo. Oggi abbiamo deciso di proporti un test L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Il test dell’elementoè qui per aiutarci a capire chehai “dimenticato” indietro: chissà se sei ancora in tempo per riprenderlo? Tutti, chi più e chi meno, abbiamo dei rimpianti nella vita. Alcuni sono giusti ed altri, invece, sono decisamente sbagliati, falsati dal passare del tempo. Oggi abbiamo deciso di proporti un test L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

reportrai3 : ??A trent'anni da Capaci e Via D’Amelio scopriamo una pista che porta ad Alcamo. Oggi noto anche per un poliziotto,… - RaiPlay : A 30 anni dalla morte di #GiovanniFalcone, il #23maggio 1992, il racconto del fenomeno mafioso attraverso un trente… - IlContiAndrea : #JAx “Dobbiamo raccontarvi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nost… - nunziapenelope : @MrSpazzaneve @PaoloLeChat @Pezzadazienda Non vedo cosa c’entri l’essere scemi. Facevo solo notare che al di la del… - PaolaPaolin : RT @Dida_ti: @nemo652 Dolce serata Fulvio????ti auguro l'arrivo dei pensieri del cuore più belli che vincano sopra ogni cosa??dolce serata di… -