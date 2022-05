Al Salone del Libro di Torino ci sono stati 168mila visitatori, 20mila in più rispetto al 2019 (Di lunedì 23 maggio 2022) Lunedì 23 maggio si è conclusa la 34esima edizione del Salone del Libro di Torino, la più grande fiera di libri italiana e ci sono stati 168.732 visitatori, ha detto l’organizzazione. sono stati circa ventimila in più rispetto all’edizione straordinaria Leggi su ilpost (Di lunedì 23 maggio 2022) Lunedì 23 maggio si è conclusa la 34esima edizione deldeldi, la più grande fiera di libri italiana e ci168.732, ha detto l’organizzazione.circa ventimila in piùall’edizione straordinaria

Advertising

MetaErmal : L’appuntamento al salone del libro è stato spostato all’arena bookstock perché sarete tantissimi. A dopo!!… - Agenzia_Ansa : Gli italiani tornano in libreria, frena l'online. Sono i dati rielaborati dall'Associazione Italiana Editori-Aie su… - repubblica : Salone del Libro 2022, Roberto Bolle: 'Non inviterò al mio spettacolo ballerini russi, non hanno colpe ma è giusto… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Premi Ussiroma 2022: consegnati i riconoscimenti nel salone d'onore del Circolo Canottieri Aniene - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Premi Ussiroma 2022: consegnati i riconoscimenti nel salone d'onore del Circolo Canottieri Aniene -