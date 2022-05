30 anni dalla strage di Capaci: ecco l’intervento di Maria Falcone ospite a R101 (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel trentesimo anniversario della strage di Capaci, Maria Falcone è stata ospite di “Facciamo finta che”: ecco alcuni passaggi del suo intervento Nel trentesimo anniversario della strage di Capaci, Maria Falcone è stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Questi alcuni passaggi del suo intervento:” “Quando vedo lei, dottor Costanzo, io non posso fare a meno di pensare a Giovanni, a quella tremenda trasmissione nella quale fu attaccato come sempre e messo all’angolo. L’attentato che hanno fatto a lei l’anno successivo derivava proprio dal suo impegno insieme a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel trentesimoversario delladiè statadi “Facciamo finta che”:alcuni passaggi del suo intervento Nel trentesimoversario delladiè statadi “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su. Questi alcuni passaggi del suo intervento:” “Quando vedo lei, dottor Costanzo, io non posso fare a meno di pensare a Giov, a quella tremenda trasmissione nella quale fu attaccato come sempre e messo all’angolo. L’attentato che hanno fatto a lei l’anno successivo derivava proprio dal suo impegno insieme a ...

