Venezia-Cagliari, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Venezia-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Lagunari retrocessi, sardi appesi a un filo: devono vincere, ma potrebbe non bastare, perché deve anche fermarsi la Salernitana in contemporanea. Ultimi novanta minuti per cuori forti al Penzo, chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 21 di domenica 22 maggio. Venezia-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la trentottesima e ultima giornata diA. Lagunari retrocessi, sardi appesi a un filo: devono vincere, ma potrebbe non bastare, perché deve anche fermarsi la Salernitana in contemporanea. Ultimi novanta minuti per cuori forti al Penzo, chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 21 di domenica 22 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. SportFace.

