Traffico Roma del 22-05-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 22 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno Bentrovati e buona domenica in redazione Sonia cerquetaniscarso in queste prime ore del mattino sulle strade della capitale in programma oggi Vogliamo la pace con Emergency Memorial Gino Strada per consentire il regolare svolgimento della manifestazione chiusa dalle 8 la complanare di via Cristoforo Colombo 3 a via del Circuito e via Alessandro geraldini in direzione Ostia deviazioni per le linee bus 060 1400 ed in tema di trasporto pubblico per i lavori di interconnessione tra m b e m c nella stazione Colosseo anche oggi bus al posto dei treni per l’intera giornata tra Castro Pretorio e Laurentina servizio regolare tra proprietario e Rebibbia e tra Bologna e Ionio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tuttose per l’attenzione un servizio a cura ...