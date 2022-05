SOTTOTITOLI Zelensky: "Situazione in Donbass estremamente difficile" (Di domenica 22 maggio 2022) Kiev, 22 maggio 2022 "La Situazione nel Donbass è estremamente difficile, la Russia sta provando ad attaccare Sloviansk e Severodonetsk. Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Kiev, 22 maggio 2022 "Lanel, la Russia sta provando ad attaccare Sloviansk e Severodonetsk. Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni ...

