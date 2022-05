Piazza Duomo invasa dai tifosi | è già festa rossonera

(Di domenica 22 maggio 2022) Non è ancora finita Sassuolo - Milan e irossoneri hanno già invasoa Milano per festeggiare lo scudetto

RadioItalia : L'abbraccio di piazza Duomo accoglie Ultimo! Chi di voi lo stava aspettando?! ?? @IlVeroUltimo #rilive @SkyItalia… - localteamtv : Polizia, sicurezza presidiano palco Radio Italia mentre milanisti festeggiano in Piazza del Duomo #radioitalia…

Non è ancora finita Sassuolo - Milan e i tifosi rossoneri hanno già invasoa Milano per festeggiare lo scudettoL'ansia lascia il posto alla gioia e i milanisti già a fine primo tempo possono tirare il fiato forti del 3 a 0 contro il Sassuolo - .è un'esplosione di bandiere e maglie rossonere. Se all'inizio della partita erano pochi i capannelli con i tifosi ora le fila degli ultrà prendono sempre più corpo, ma non c'è nessun tipo ...In piazza Duomo, invece, dove si sono già radunati migliaia di milanisti un ventiquattrenne è stato colto da una crisi epilettica intorno alle 17:30. Il ragazzo è subito stato assistito e portato in ...Se i primi ultrà rossoneri avevano ‘occupato’ la parte della piazza vicino alla galleria ora non risparmiano i gradini del monumento a Vittorio Emanuele II, monumento completamente ricoperto da tifosi ...