Inter, giocatori in lacrime sul prato di San Siro: Barella consola Dimarco (Di domenica 22 maggio 2022) Inter Sampdoria, dopo la vittoria dei nerazzurri ma lo scudetto sfumato, Barella consola il compagno Dimarco L’Inter vince contro la Sampdoria, ma non basta per lo scudetto. I giocatori nerazzurri sul prato di San Siro scoppiano in lacrime, soprattutto Dimarco e Lautaro. #Barella aiuta #Dimarco in lacrime a rialzarsi pic.twitter.com/9Hl1MnCvAD— Sabine Bertagna (@SBertagna) May 22, 2022 L’esterno mancino è stato consolato da Barella, che è andato poi a rincuorare anche l’argentino scoppiato a piangere guardando la Curva Nord. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022)Sampdoria, dopo la vittoria dei nerazzurri ma lo scudetto sfumato,il compagnoL’vince contro la Sampdoria, ma non basta per lo scudetto. Inerazzurri suldi Sanscoppiano in, soprattuttoe Lautaro. #aiuta #ina rialzarsi pic.twitter.com/9Hl1MnCvAD— Sabine Bertagna (@SBertagna) May 22, 2022 L’esterno mancino è statoto da, che è andato poi a rincuorare anche l’argentino scoppiato a piangere guardando la Curva Nord. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : Applausi di tutto San Siro ai giocatori dell’#Inter. Meritatissimi. - FcInterNewsit : I giocatori, in lacrime, non hanno voluto lasciare San Siro per diversi minuti dopo il fischio finale di Inter-Samp… - SIMONAFANNI : RT @NicoSpinelli8: Brividi autentici a San Siro???? L'emozione, e le lacrime di molti giocatori sono la certezza che saremo ancora più forti.… - FPac22_ : RT @FBiasin: Applausi di tutto San Siro ai giocatori dell’#Inter. Meritatissimi. - matteuccio97 : RT @FBiasin: Applausi di tutto San Siro ai giocatori dell’#Inter. Meritatissimi. -