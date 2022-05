“Ho l’ansia, devo dirvelo”. Fedez, la confessione arriva all’alba: “Sta per succedere qualcosa” (Di domenica 22 maggio 2022) Fedez e J-ax hanno fatto pace, questa è la notizia che i fan aspettavano da tempo (fin troppo, oramai). Ad annunciarlo sono proprio i due artisti che hanno pubblicamente e postato le immagini dell’abbraccio. Una tregua che arriva dopo ben quattro anni di silenzio in cui non si sa davvero cosa sia successo. A parlarne sono i due, in una sorta di comunicato condiviso: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima”. Fedez e J-ax hanno fatto pace e raccontano: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 maggio 2022)e J-ax hanno fatto pace, questa è la notizia che i fan aspettavano da tempo (fin troppo, oramai). Ad annunciarlo sono proprio i due artisti che hanno pubblicamente e postato le immagini dell’abbraccio. Una tregua chedopo ben quattro anni di silenzio in cui non si sa davvero cosa sia successo. A parlarne sono i due, in una sorta di comunicato condiviso: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima”.e J-ax hanno fatto pace e raccontano: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e ...

juvisamah : anche oggi devo studiare l'esame è letteralmente dietro l'angolo e l'ansia si fa sentire voglio piangere very hard - puiggii : RT @elisacm_: ho voglia di litigare con tutti devo scaricare l’ansia - elisacm_ : ho voglia di litigare con tutti devo scaricare l’ansia - lxvryu : ma perché mi viene l'ansia quando devo stirare HAAHHAHAHAHAHA - senza_money : mi sta venendo l'ansia perché domani mi devo offrire ad arte + interroga storia e io non so nessuna delle due -