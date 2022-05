Governo | Sala | ' mi auguro che Mattarella-Draghi continui'

(Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "Spero vivamente che l'accoppiatavada avanti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe, a In Onda su La7. "Miche Mario, potrebbe continuare davvero se non vince nessuno. Non penso che se vince il centrodestra lui sarà ancora presidente del Consiglio", aggiunge.

' Obiettivo del coordinamento - ha spiegato la presidente della Croce Rossa Maria Grazia Grippo , promotrice dell'iniziativa - ' creare una nuova cultura di sicurezza delle città che valorizzi il ruolo ...... Bilancio in rosso a Milano, il Governo apre. Sala: "Ottimista, chiuderemo i conti" Milano, 22 mag. "Spero vivamente che l'accoppiata Draghi-Mattarella vada avanti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a In Onda su La7. "Mi auguro che Mar ..."Basterebbe dire non siamo d'accordo a questa o l'altra iniziativa per poter stimolare confronto vivace invece il governo nazionale sembra essere ...